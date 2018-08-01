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Тюменец попался с мешком конопли

Происшествия, 13:32 28 августа 2018

Прокуратура Тюменской области

Мужчину, обвиняемого в сборе конопли, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

Возле магазина по ул.Широтной полицейские заметили мужчину, который чистил одежду от прилипших растений. В ходе разговора с сотрудниками полиции мужчина заметно нервничал, позже он признался, что багажнике лежит мешок с коноплей, которую нарвал в поле. Конопля содержала наркотическое вещество каннабис массой более 1,3 кг.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до 10 лет.

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# наркотики

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