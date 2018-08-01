29 августа - события дня
В Тюмени в 8 часов 20 минут от здания правительства области начнется пресс-тур на предприятия-участники продовольственной ярмарки в рамках фестиваля "Тюменская осень".
В Тюмени в 12 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Вакцинация: мифы и реальность".
В Тюмени в реабилитационном центре "Родник" (п. Верхний Бор, 9 км. Салаирского тракта) пройдет областной открытый образовательный реабилитационный молодежный форум Тюменской региональной организации Всероссийского общества слепых "Будущее за нами".
В Тюменской области на Свердловской магистрали пройдет акция "Безопасная железная дорога".
В р.п.Голышманово в 10 часов в Центре занятости населения Голышмановского района (ул.Садовая, 96) начнется ярмарка вакансий рабочих мест.
Этот день в истории:
1632 - родился английский философ Джон Локк.
1756 - со вторжения войск прусского короля Фридриха II в Саксонию в Европе началась Семилетняя война.
1825 - Бразилия получила независимость от Португалии.
1842 - заключен Нанкинский договор между Великобританией и Китаем. Англичане получили китайский порт Гонконг (Сянган).
1862 - родился бельгийский драматург-символист Морис Метерлинк.
1868 - родился русский и советский историк, государственный деятель Михаил Покровский.
1885 - немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал повозку для верховой езды с керосиновым двигателем. Позже она стала называться мотоциклом.
1897 - в швейцарском Базеле состоялся 1-й Всемирный сионистский конгресс.
1941 - гитлеровские войска захватили Таллин.
1949 - в СССР проведено первое испытание атомной бомбы.
1949 - родился американский киноактер Ричард Гир.
1966 - в Сан-Франциско состоялся последний концерт легендарной группы "Битлз".
2001 - обнаружен человеческий ген долголетия.