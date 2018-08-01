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29 августа - события дня

Общество, 17:54 28 августа 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов 20 минут от здания правительства области начнется пресс-тур на предприятия-участники продовольственной ярмарки в рамках фестиваля "Тюменская осень".

В Тюмени в 12 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Вакцинация: мифы и реальность".

В Тюмени в реабилитационном центре "Родник" (п. Верхний Бор, 9 км. Салаирского тракта) пройдет областной открытый образовательный реабилитационный молодежный форум Тюменской региональной организации Всероссийского общества слепых "Будущее за нами".

В Тюменской области на Свердловской магистрали пройдет акция "Безопасная железная дорога".

В р.п.Голышманово в 10 часов в Центре занятости населения Голышмановского района (ул.Садовая, 96) начнется ярмарка вакансий рабочих мест.

Этот день в истории:

1632 - родился английский философ Джон Локк.

1756 - со вторжения войск прусского короля Фридриха II в Саксонию в Европе началась Семилетняя война.

1825 - Бразилия получила независимость от Португалии.

1842 - заключен Нанкинский договор между Великобританией и Китаем. Англичане получили китайский порт Гонконг (Сянган).

1862 - родился бельгийский драматург-символист Морис Метерлинк.

1868 - родился русский и советский историк, государственный деятель Михаил Покровский.

1885 - немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал повозку для верховой езды с керосиновым двигателем. Позже она стала называться мотоциклом.

1897 - в швейцарском Базеле состоялся 1-й Всемирный сионистский конгресс.

1941 - гитлеровские войска захватили Таллин.

1949 - в СССР проведено первое испытание атомной бомбы.

1949 - родился американский киноактер Ричард Гир.

1966 - в Сан-Франциско состоялся последний концерт легендарной группы "Битлз".

2001 - обнаружен человеческий ген долголетия.

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