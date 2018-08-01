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Девять автомобилей столкнулись в районе Воронинских горок в Тюмени

Происшествия, 12:16 29 августа 2018

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Авария с участием девяти автомобилей произошла в Тюмени на объездной дороге возле Воронинских горок утром 29 августа. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, обошлось без пострадавших.

Столкновение нескольких легковых автомобилей и большегрузов на некоторое время парализовало движение на данном участке дороги, рассказала руководитель пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области Анжела Борисова.

В массовом ДТП никто не пострадал. В настоящее время движение восстановлено, причины происшествия устанавливаются.

Николай Ступников

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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