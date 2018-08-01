Девять автомобилей столкнулись в районе Воронинских горок в Тюмени

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Авария с участием девяти автомобилей произошла в Тюмени на объездной дороге возле Воронинских горок утром 29 августа. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, обошлось без пострадавших.

Столкновение нескольких легковых автомобилей и большегрузов на некоторое время парализовало движение на данном участке дороги, рассказала руководитель пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области Анжела Борисова.

В массовом ДТП никто не пострадал. В настоящее время движение восстановлено, причины происшествия устанавливаются.

Николай Ступников