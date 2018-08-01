Девять автомобилей столкнулись в районе Воронинских горок в Тюмени
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Авария с участием девяти автомобилей произошла в Тюмени на объездной дороге возле Воронинских горок утром 29 августа. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, обошлось без пострадавших.
Столкновение нескольких легковых автомобилей и большегрузов на некоторое время парализовало движение на данном участке дороги, рассказала руководитель пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области Анжела Борисова.
В массовом ДТП никто не пострадал. В настоящее время движение восстановлено, причины происшествия устанавливаются.
Николай Ступников