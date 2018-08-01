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Самотлорские ночи завоевали Гран-при всероссийского конкурcа

Общество, 17:21 29 августа 2018

с официальной страницы фестиваля "Самотлорские Ночи" во "ВКонтакте" | Фото: с официальной страницы фестиваля "Самотлорские Ночи" во "ВКонтакте"

Фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи", который около 40 лет проходит в Нижневартовске, получил гран-при V Всероссийского конкурса в области событийного туризма, сообщает министерство культуры России.

Победителями конкурса в разных номинациях стали Международный зимний фестиваль "Гиперборея", Фестиваль первобытной культуры, Фестиваль традиционного судостроения и судоходства "Кижская регата" (Республика Карелия), Фестиваль вина и гастрономии #Ноябрьфест (Республика Крым), военно-исторический фестиваль "Турнир святого Олафа" (Ленинградская область) и другие.

Всего на участие в конкурсе было подано 158 заявок из 46 регионов РФ. Проекты — победители заочного тура представили творческие презентации на выставке "Russia Event Ехро". Территория выставки была разделена на несколько площадок в соответствии с тематикой каждой из номинаций. В очном этапе конкурса приняли участие представители 23 регионов РФ. География проекта — от Хабаровского края до Республики Крым.

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# конкурсы , туризм

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