30 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в поликлиниках города начнется День открытых дверей.

В Тюмени в 13 часов на Цветном бульваре (рядом с нулевым километром) начнется официальное открытие инфопарка "Я люблю тебя. Тюменская область".

В Тюмени в 16 часов в ДЮСШ "Олимпиец" (ул. Ватутина, 55) начнется заседание коллегии департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

В Тюмени в 16 часов на Цветном бульваре начнется танцевальная программа для горожан.

В Тюменской области на Свердловской магистрали пройдет акция "Безопасная железная дорога".

В Тобольске в 17 часов в Тобольском драматическом театре им П.П.Ершова начнется пресс-конференция, посвященная премьере спектакля "АХМАТОВА. СВИДЕТЕЛЬ".

Этот день в истории:

1700 - царь Петр I объявил войну Швеции.

1757 - в ходе Семилетней войны русская армия под командованием фельдмаршала Апраксина в битве при Гросс-Егерсдорфе нанесла сокрушительное поражение пруссакам.

1791 - родилась английская писательница Мэри Шелли, придумавшая Франкенштейна.

1860 - родился российский художник-пейзажист Исаак Левитан.

1869 – умер русский поэт и писатель Петр Ершов.

1870 - родился Лавр Корнилов, русский военачальник.

1918 - в Петрограде эсеры убили председателя местной ЧК, одного из главных большевистских вождей Моисея Урицкого.

1943 - советские войска освободили от немцев Таганрог.

1954 - родился президент Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко.

1972 - родилась американская топ-модель и киноактриса Камерон Диас.

1983 - американский астронавт Гайон Блуфорд стал первым чернокожим покорителем космоса.

2002 - под Хабаровском открыт уникальный по протяженности мост через Амурскую протоку длиной 750 метров.