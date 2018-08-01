31 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов по адресу по ул. Газовиков, 65 начнется пресс-тур, посвященный капитальному ремонту тепломагистрали на ул. Газовиков. Организованный отъезд журналистов в 9 часов 30 минут от администрации города (ул. Первомайская, 20).

В Тюмени в 11 часов в школе №25 (ул. Первомайская, 1) начнется открытие профильного "Роснефть-класса".

В Тюмени в 12 часов на площади у правительства области начнется презентация гоночного болида ТИУ.

В Тюмени в 13 часов на набережной начнется открытие арт-объекта, приуроченное к фестивалю "Тюменская осень", и мастер-класс по приготовлению лимонада.

В Тюмени в 14 часов в большом зале Тюменской гордумы (ул. Первомайская, 20) начнется закрытие "Трудового лета".

В Тюмени на базе филиала центра "Ребячья республика" "Олимпийская Ребячка" пройдет ежегодный фестиваль методических идей

В с. Упорово пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по автомобильному спорту (картинг).

Этот день в истории:

1749 – родился Александр Радищев, русский писатель и философ, представитель радикального просветительства.

1853 - родился Алексей Брусилов, русский военачальник, организовавший в период 1-й Мировой войны самую успешную операцию русской армии - Брусиловский прорыв (1916 год).

1872 - родилась российская балерина Матильда Кшесинская.

1907 - подписан русско-английский договор, по которому эти страны разграничили сферы влияния в Персии, Афганистане и Тибете.

1914 - по указу царя Николая II город Санкт-Петербург переименован в Петроград.

1935 - шахтер Алексей Стаханов поставил свой знаменитый рекорд, превысив норму выработки за день в 14 раз. С этого дня ведет свое начало стахановское движение.

1997 - в парижском автомобильном тоннеле в автокатастрофе погибла английская принцесса Диана.