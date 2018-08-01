Книжный обменник в Тюмени закрывает сезон

из архива Книжного обменника из архива Книжного обменника

Последний в этом году общегородской Книжный обменник откроется в Тюмени 1 сентября. Книжный развал по традиции разместится возле Благотворительного фонда развития города Тюмени (ул. Малыгина, 51/2) с 12 до 15 часов.

Горожане смогут обменять хорошие, но ненужные дома книги на книги хорошие и нужные. В Книжный обменник принимается художественная и научно-популярная литература. Плата за вход остается неизменной вот уже 13 лет: 10 рублей для взрослых. Дети могут обменяться книгами бесплатно, а за прочитанный наизусть стишок еще и получить конфету от Книжной феи. Собранные средства идут на благотворительность.

По соседству с Книжным обменником Коммуникационное агентство "Пионер" вновь организует сбор макулатуры. Деньги, полученные от сдачи бумаги в переработку, будут переданы в фонд помощи детям "Ключ к жизни"

Кроме того, на Книжном обменнике традиционно откроется барахолка, на которой может поторговать каждый.

Книжный обменник – совместный проект еженедельника "Вслух о главном" и БФРГТ, лауреат Всероссийского фестиваля добрых дел. Он работает с 2006 года трижды в год: в последнюю субботу апреля и первые субботы июля и сентября.

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