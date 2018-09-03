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Всероссийское совещание-семинар конвойных подразделений состоится в Тюмени

Общество, 08:29 03 сентября 2018

www.minstroyrf.ru

Всероссийское совещание-семинар конвойных подразделений в Тюменском институте повышения квалификации сотрудников МВД России (ул. Амурская, 75) состоится в Тюмени с 3 по 6 сентября.

Как сообщает пресс-служба вуза, руководители охранно-конвойных подразделений МВД России, а также представители заинтересованных органов власти обменяются положительным опытом оперативно-служебной деятельности, обсудят основные задачи, стоящие перед подразделениями, вопросы межведомственного взаимодействия.

3 сентября в 9 часов 30 минут представители совещания-семинара примут участие в торжественном открытии электронного читального зала Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в Центре информационно-библиотечного обеспечения подготовки сотрудников органов внутренних дел ТИПК МВД России.

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# конвойная служба , МВД России , семинар-совещание

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