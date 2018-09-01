1 сентября - события дня

| Фото ИА "Тюменская линия" | Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области во всех школах пройдут торжественные линейки, открытые уроки и классные часы.

В Тюмени в 9 часов в мкр Ямальский-2 начнется открытие школы на 1 тыс. 200 учебных мест.

В Тюмени в 11 часов СДЮСШОР № 2 начнется День открытых дверей.

В Тюмени в 11 часов 30 минут в МТЦ "Космос" начнется лекция преподавателя школы креативного мышления ИКРА Александра Драбкиня.

В Тюмени в 12 часов возле Благотворительного фонда развития города (ул. Малыгина, 51/2) начнется работу последний в этом году общегородской Книжный обменник.

В Тюмени в 15 часов в инфопарке на Цветном бульваре начнется мероприятие, в рамках которого тюменские школьники создадут гигантскую поздравительную открытку.

В с. Тоболово Ишимского района в 12 часов 30 минут начнется открытие школы.

В с. Малая Зоркальцева Тобольского района в 15 часов начнется открытие школы.

В д. Юрты Андреевские Тюменского района (берег о. Андреевское) в 12 часов начнется Всероссийский экологический субботник "Зеленая Россия".

В с. Луговое пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по ездовому спорту.

В с. Успенка в 15 часов по адресу ул. Коммунаров, 4 начнется фестиваль "По-соседски".

В Тюменской области на Свердловской магистрали пройдет акция "Безопасная железная дорога".

Этот день в истории:

1745 - состоялась свадьба наследника российского престола Петра Федоровича с немецкой принцессой Софьей-Августой Фредерикой фон Ангальт-Цербст, сменившей по принятии православия имя на Екатерину Алексеевну. Через 17 лет она стала императрицей Екатериной II.

1789 - в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 годов в битве при Фокшанах русско-австрийская армия под командованием Александра Суворова разгромила турецкое воинство.

1855 - родился Иннокентий Анненский.

1875 - родился писатель Эдгар Берроуз.

1899 – родился писатель Андрей Платонов.

1919 - в Москве основана Государственная киношкола – первое в мире кинематографическое учебное заведение.

1928 - в СССР учрежден орден Трудового Красного знамени.

1953 - открылось новое здание Московского государственного университета - высотка на Ленинских (ныне Воробьевых) горах.

1964 - на советских телеэкранах впервые появилась телепередача "Спокойной ночи, малыши".

2004 - захват школы в Беслане (Северная Осетия).

2006 - катастрофа Ту-154 в Мешхеде (Иран). Погибли 28 человек.

2012 - в России вступил в силу "Закон об информации".