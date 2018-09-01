2 сентября - события дня
В Тюмени в 10 часов на базе отдыха "Авангард" (ул. Веселая, 2) начнется Фестиваль счастливых семей.
В Тюмени в 11 часов на спортивной площадке сквера "Комсомольский" начнется "Зарядка с Послом ГТО".
В Тюмени в 17 часов на Центральной площади у правительства области начнется детский Open Air.
В Тюмени на стадионе "Геолог" состоится матч между футбольными клубами "Енисей"(Красноярск) и "Арсенал" (Тула).
В Тюменской области на Свердловской магистрали пройдет акция "Безопасная железная дорога".
Этот день в истории:
1608 - Россия и Польша заключили перемирие на четыре года, по которому поляки обязывались уйти из Тушина, места резиденции Лжедмитрия.
1610 - мореплаватель Генри Гудзон открыл Гудзонов залив.
1713 - первые поселенцы прибыли в Луйсбург (Канада).
1718 - Франция, Англия, Австрия и Голландия сформировали первый Союз Четырех против Испании.
1752 - Великобритания перешла на Григорианский календарь.
1929 - родился один из лучших комедийных артистов отечественного кинематографа Евгений Леонов.
1945 - на борту американского линкора "Миссури" делегация Японии подписала акт о своей безоговорочной капитуляции.
1972 - в Монреале началась историческая суперсерия хоккейных матчей между сборной СССР и канадскими игроками из НХЛ.
1998 - у берегов Канады разбился швейцарский авиалайнер: погиб 241 человек.