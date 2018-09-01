2 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на базе отдыха "Авангард" (ул. Веселая, 2) начнется Фестиваль счастливых семей.

В Тюмени в 11 часов на спортивной площадке сквера "Комсомольский" начнется "Зарядка с Послом ГТО".

В Тюмени в 17 часов на Центральной площади у правительства области начнется детский Open Air.

В Тюмени на стадионе "Геолог" состоится матч между футбольными клубами "Енисей"(Красноярск) и "Арсенал" (Тула).

В Тюменской области на Свердловской магистрали пройдет акция "Безопасная железная дорога".

Этот день в истории:

1608 - Россия и Польша заключили перемирие на четыре года, по которому поляки обязывались уйти из Тушина, места резиденции Лжедмитрия.

1610 - мореплаватель Генри Гудзон открыл Гудзонов залив.

1713 - первые поселенцы прибыли в Луйсбург (Канада).

1718 - Франция, Англия, Австрия и Голландия сформировали первый Союз Четырех против Испании.

1752 - Великобритания перешла на Григорианский календарь.

1929 - родился один из лучших комедийных артистов отечественного кинематографа Евгений Леонов.

1945 - на борту американского линкора "Миссури" делегация Японии подписала акт о своей безоговорочной капитуляции.

1972 - в Монреале началась историческая суперсерия хоккейных матчей между сборной СССР и канадскими игроками из НХЛ.

1998 - у берегов Канады разбился швейцарский авиалайнер: погиб 241 человек.