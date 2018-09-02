3 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 14 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Исполнение исполнительных документов по защите прав детей". Спикеры: уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области, заместитель главного судебного пристава области Елена Лоскутова.

В Тюмени в 16 часов 30 минут в правительстве области (ул. Володарского, 45, 3 этаж, большой зал) начнется торжественная церемония награждения победителей соревнований среди сельских поселений и ЛПХ граждан по достижению наивысших показателей объема реализации продукции в 2017 году.

Этот день в истории:

1826 - в Успенском соборе московского Кремля коронован русский император Николай I Павлович.

1904 - в ходе русско-японской войны русская армия потерпела поражение под Ляояном.

1914 - родился советский киноартист Иван Переверзев.

1917 - немецкие войска взяли Ригу.

1933 - совершено первое восхождение на высочайшую вершину СССР - пик Коммунизма на Памире (высота 7 тыс. 495 м).

1939 - в связи с нападением нацистов на Польшу Франция и Великобритания объявили войну Германии.

1953 - первым секретарем ЦК КПСС избран Никита Хрущев.

2000 - у здания цирка на Цветном бульваре в Москве открыт памятник Юрию Никулину.