На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погибли женщина и ее восьмилетний сын

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Женщина и ее восьмилетний сын погибли в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск 31 августа. Семья из города Радужный возвращалась с отдыха в Крыму на автомобиле Infiniti, сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла на 250-м километре автодороги. Автомобиль северян, в котором ехали родители с двумя сыновьями, выехал на встречную полосу при обгоне транспорта. Произошло столкновение с большегрузом "FAW".

В результате погибли восьмилетний мальчик, ехавший на заднем сиденье, и его мама. 12-летний ребенок попал в больницу с травмами. 34-летний водитель не обращался за медицинской помощью.

Как отмечают в ГИБДД, это уже вторая семья, потерявшая ребенка в ДТП, возвращаясь с летнего отдыха домой. Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам не совершать опасных маневров в пути и выбирать безопасную скорость. Федеральную автодорогу Тюмень - Ханты-Мансийск к 1 сентября усиленно патрулируют наряды ДПС для предотвращения аварий.