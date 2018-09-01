Подростки начали работать над социальной рекламой

| #Шанс72. Фото организаторов | #Шанс72. Фото организаторов

Видеоролик о профилактике шоплифтинга и фотоисторию, посвященную табачной зависимости начали монтировать участники конкурса "Медианаставник".

Сценарист Иван Кармацкий получил одобрение и уже занимается созданием социального ролика "Беги в правильном направлении", посвященного проблеме шоплифтинга. Главный герой — подросток, которого друзья подначивают совершить кражу в магазине. Автор сценария хотел показать, что воровство не является развлечением. Главной особенностью ролика является то, что в съемках участвуют подростки нуждающиеся в помощи и поддержке — участники социального проекта "Шанс". Съемкой видеоролика занимается Юрий Быбин.

Фотоистория "Курение мешает" посвящена проблеме табачной зависимости. Авторы Иван Кармацкий и Владимир Костылев решили показать 5 повседневных ситуаций доведенных до абсурда. Основная цель — рассказать о неудобствах, которые испытывает курящий человек. Реализует проект фотограф Дарья Лукина. Подробную информацию о проекте, а также социальную рекламу можно будет найти на сайте шанс72.рф.

Напомним, что конкурс социальной рекламы проходит уже в третий раз. За два года было создано 20 социальных роликов, которые в сумме набрали более 2 миллионов просмотров в сети Интернет, пишет "Мегатюмень".