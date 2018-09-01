Тактильные книги для маленьких читателей с нарушениями зрения создали в Тюмени

| Фото: Благотворительный фонд "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ" | Фото: Благотворительный фонд "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ"

Волонтеры областной штаб-квартиры "серебряного" добровольчества приняли участие в создании тактильных книг для маленьких читателей с нарушениями зрения. Об этом сообщает фонд "Старшее поколение".

В творческой мастерской библиотеки семейного чтения им. А.С. Пушкина активисты возраста 55+ познакомились с юными волонтерами из центра "Дзержинец" и вместе с ними помогли создать уникальные тактильные книги для незрячих детей.

Неравнодушные рукодельники освоили технику валяния игрушек из шерсти, помогли сшить страницы для будущих сказок и украсили обложки фурнитурой и объемными буквами из разнофактурных тканей.

"Спасибо участникам встречи за тепло, искренность и улыбки. Приятно осознавать, что в такой добродушной атмосфере рождаются книги, так необходимые маленьким деткам", - делится впечатлением "серебряный" волонтер Людмила Васильевна.

Отметим, проект "Штаб-квартира "серебряных" добровольцев" реализуется Областным геронтологическим центром и Тюменским региональным благотворительным фондом "Старшее поколение", сообщает "Вслух.ру".

Вступить в ряды активистов и получить более подробную информацию о деятельности ресурсного центра можно на сайте www.stp-to.ru, а также по телефону 51-77-05.