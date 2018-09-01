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Блочную станцию водоочистки установили в Новотарманском

Экономика, 16:24 01 сентября 2018

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Жители поселка Новотарманский обеспечены чистой водой. Здесь установили блочную станцию водоочистки.

В 2018 году управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Тюменского района заключило муниципальный контракт с компанией, которая поставила блочную станцию водоочистки, произвела ее установку и монтаж, выполнила подключение станции к существующим сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

Сейчас в Тюменском районе 76 населенных пунктов, в большинстве из них есть централизованная система водоснабжения.

"АиФ - Западная Сибирь" напоминает, что с 2014 по 2016 годы в Тюменском районе установлена 31 блочная станция очистки воды.

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