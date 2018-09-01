Блочную станцию водоочистки установили в Новотарманском

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Жители поселка Новотарманский обеспечены чистой водой. Здесь установили блочную станцию водоочистки.

В 2018 году управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Тюменского района заключило муниципальный контракт с компанией, которая поставила блочную станцию водоочистки, произвела ее установку и монтаж, выполнила подключение станции к существующим сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

Сейчас в Тюменском районе 76 населенных пунктов, в большинстве из них есть централизованная система водоснабжения.

"АиФ - Западная Сибирь" напоминает, что с 2014 по 2016 годы в Тюменском районе установлена 31 блочная станция очистки воды.