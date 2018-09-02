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Исследователи фольклора посетили около двадцати деревень Викуловского района

Общество, 18:24 01 сентября 2018

Тюменская линия Викуловский район | Фото: Тюменская линия

Экспедиция Тюменского института культуры и искусств "Фольклорная деревня 2018" завершилась. С 24 по 28 августа сотрудники изучили 19 деревень Викуловского района.

Как отметила профессор Лилия Дёмина, с 1989 года произошли большие изменения в песенном материале. "Это неизбежно. Меняется уклад жизни людей и многие образцы фольклора просто исчезают. В районе остались в основном исполнители, родившиеся в 30-50 годы прошлого века. Их песенный багаж отличается от багажа тех, кто рассказывал о старинной свадьбе, исполнял многоголосную сибирскую лирическую песню в 1989 году во время первой экспедиции", - рассказала она.

Участники экспедиции записали инструментальные наигрыши на гармони и песни, пишет "Тюменская область сегодня".

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