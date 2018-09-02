Медицинский туризм способствует развитию тюменского здравоохранения

| Фото: «Медицинский город» | Фото: «Медицинский город»

Динамичное развитие тюменского здравоохранения при поддержке правительства области стало основой для привлечения в регион пациентов из других регионов и стран для диагностики и лечения, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Перспективы развития этого направления обсудили на состоявшемся в Тюмени форуме. Представителей экспертного сообщества особо интересовал вопрос: как скажется развитие медтуризма на оказании помощи тюменцам.

Как заверил руководитель АНО "Центр развития медицинского туризма" Вадим Гадевич, последствия могут быть только благоприятными, ведь благодаря притоку средств от пациентов из других регионов строятся новые объекты здравоохранения.

Каждая больница также заинтересована в повышении качества медицинских услуг и сервиса, которыми пользуются все пациенты. Так, сегодня один из ведущих тюменских медицинских центров "Медицинский город" сумел наладить эффективное взаимодействие с представителями ведущих страховых и туристических компаний.

Участники форума проявили живой интерес к развитию экспорта медицинских услуг организаций Тюменской области. Отдельно обсудили сервис, возможные страховые решения для иностранцев, а также экспресс-программы по диагностике, которые станут интересны туристам.