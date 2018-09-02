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Молодежные театры Тюмени готовятся к открытию нового театрального сезона

Общество, 09:48 02 сентября 2018

молодежный театральный центр «Космос» | Фото: молодежный театральный центр «Космос»

Новый сезон под названием "Театр/" (театр слэш) откроет молодежный театральный центр "Космос" 15 сентября.

В этот день тюменцы смогут посмотреть бесплатный уличный спектакль "Птицы" от театра "Мимикрия", а также посетить концерты акустической и электронной музыки.

"Мы уверены, что есть театр для каждого. И в новом театральном сезоне "Космос" приглашает тюменцев найти именно свое направление. Этот сезон познакомит зрителей с новыми постановками молодежных театров Тюмени в разных экспериментальных для нашего города жанрах: вербатим, театр горожан, сторителлинг и иммерсивный театр", — отметила руководитель проектного офиса молодежного театрального центра "Космос" Марина Деликатная.

"Театр/" (театр слэш) — название нового театрального сезона "Космоса", собирает в себя несколько значений, пишет "Мой портал".

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