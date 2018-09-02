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Тюменцы высоко оценили все смены молодежного форума "Таврида"

Общество, 14:21 02 сентября 2018

официальная группа "Молодёжный форум «Таврида» Рок-опера «Неравнодушные» | Фото: официальная группа "Молодёжный форум «Таврида»

Тюменцы вернулись с Тавриды. На последней смене "Творческая команда страны — добровольчество в сфере культуры" собрались лучшие участники форума с 2015 по 2018 годы, волонтеры в сфере культуры и искусства.

Тюменскую область представили шесть человек: Бибигуль Смагулова, Федя Маслов, Антон Андреев, Марина Тарасенко, Даниил Штокман, Елена Жуля. На форуме участники погрузились в профессиональное волонтерство, разработали культурные проекты и трудились над постановкой рок-оперы "Неравнодушные".

"Это невероятное чувство, когда ты оказываешься в сказочном Крыму с единомышленниками. Побывать на Тавриде в этом году мне удалось дважды. Первый заезд волонтеров с 1-3 смену и на 6 смену участником. Огромный опыт, море знакомств и полезных связей. Самое классное -это видеть, как за неделю ты растешь и меняешься. Учимся у лучших, получаем обратную связь. Попасть на Тавриду невероятно сложно, отбор через творческое задание , в этом и есть фишка форума, чтобы отобрать лучшую молодежь России и стран СНГ", - поделилась участница форума Марина Тарасенко.

Всего от Тюменской области на форуме побывали 36 человек, пишет "Мегатюмень".

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