Первый областной чемпионат по квизу пройдет в сентябре

Первый чемпионат Тюменской области по квизу | Фото: официальной группы "Интеллектуальное движение Тюменской области" Первый чемпионат Тюменской области по квизу | Фото: официальной группы "Интеллектуальное движение Тюменской области"

Тюменцам предлагают принять участие в первом областном чемпионате по квизу, который пройдет 8 сентября.

Кроме заданий про кино, музыку, литературу и искусство, участников ожидают вопросы, посвященные 100-летию комсомола. Квиз будет состоять из 8 туров по 10 вопросов из разных временных эпох.

Для того чтобы принять участие в чемпионате необходимо собрать команду от 4 до 6 человек и зарегистрироваться. Участие в чемпионате бесплатное. Подробности о чемпионате в группе "Интеллектуальное движение Тюменской области", пишет "Комсомольская правда -Тюмень".