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Школа перспективных исследований приглашает на серию бесплатных лекций

Общество, 17:24 02 сентября 2018

официальная группа "Школа перспективных исследований " | Фото: официальная группа "Школа перспективных исследований "

Курс бесплатных лекций об осмыслении окружающей среды стартует в Школе перспективных исследований 3 сентября. Занятия проведет философ-энвайронменталист Маргрет Гребович.

Как сообщили в ШПИ, стать слушателями могут все желающие. Однако нужно учитывать, что лекции будут читаться на английском каждый понедельник и четверг с 19 до 20 часов 30 минут.

Целью курса является не формирование тотального, комплексного понимания окружающей среды, а изучение динамики взаимодействия конкурирующих сторон и рамок.

Философ Маргрет Гребович в своей профессиональной деятельности исследует такие понятия как истощение и желание, взаимодействие тел, мест, отношений и смыслов на разных уровнях жизни, пишет "Вслух.ру".

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