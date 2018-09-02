Волонтеры передали детям из Дома малютки теплые вещи

| Фото: официальная группа "КЛУБОК НАДЕЖДЫ. Благотворительный проект" | Фото: официальная группа "КЛУБОК НАДЕЖДЫ. Благотворительный проект"

Волонтеры благотворительного проекта "Клубок надежды" передали на безвозмездной основе вещи, связанные для детей из специализированного дома ребенка.

Вязальщицы изготовили 65 шапок, 20 пар носков, 21 кофточку, 22 игрушки, а также штаны, комбинезоны, пледы, шарфы и варежки. Кроме того, они передали Дому малютки мыло, шампунь, детский крем и пустышки от неравнодушных горожан.

"Во-первых, у нас получилась внушительная передача! Детки будут готовы к осени! Во-вторых, я горжусь теми, кто решился первый раз поехать поиграть с детками. Большое вам спасибо! Вместе мы свернем горы!", - написала руководитель проекта Дарья Шадрина.

Присоединиться к команде волонтеров можно в официальной группе благотворительного проекта "Клубок надежды" "ВКонтакте", пишет "Вслух.ру".