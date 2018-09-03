4 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов по адресу ул. Комсомольская, 44, кв. 32 начнется торжественное открытие учебно-тренировочной квартиры для подростков с нарушением развития и аутизмом.

В Тюмени в 10 часов в городской администрации (ул. Первомайская, 20, каб 804) начнется пресс-конференция, посвященная проведению конкурса среди малого и среднего предпринимательства "Тюменская марка-2018".

В Тюмени в 11 часов в Тюменском областном доме журналистов (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная проведению областного праздника трезвости.

Этот день в истории:

1662 - в Москве из-за введения медных денег начался "медный бунт".

1704 - английские войска захватили испанскую крепость Гибралтар.

1717 - Франция и Россия подписали договор о дружбе.

1768 - родился французский писатель, философ и общественный деятель Франсуа Рене де Шатобриан.

1774 - близ Царицына правительственные войска под командованием подполковника Михельсона нанесли решающее поражение Емельяну Пугачеву, после чего третья крестьянская война в России фактически была подавлена.

1888 - американец Джон Истмэн зарегистрировал торговый бренд фотоматериалов "Кодак".

1909 - родился Валентин Плучек, театральный актер и кинорежиссер.

1913 - русская полярная экспедиция под руководством Бориса Вилькицкого открыла архипелаг Северная Земля.

1945 - в связи с окончанием Второй мировой войны упразднен Государственный комитет обороны.

1975 - на советском телевидении появилась игра "Что? Где? Когда?".