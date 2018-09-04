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Более полутора сотен тюменцев обратились в поликлиники в день открытых дверей

Общество, 12:20 04 сентября 2018

ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

167 обращений зарегистрировано в тюменских поликлиниках в день открытых дверей, который состоялся 30 августа. Горожане в течение всего дня могли позвонить по телефону горячей линии или непосредственно обратиться к главному врачу и его заместителям, сообщает департамент здравоохранения городской администрации.

Вопросы в основном касались организации медицинской помощи, доступности приема узких специалистов и получения направления на обследование в другие медицинские организации. Также пациенты обращались по поводу льготного лекарственного обеспечения, санаторно-курортного лечения. 87 человек выразили благодарность сотрудникам муниципальных учреждений здравоохранения.

Департамент здравоохранения города Тюмени напоминает, что оперативно решить возникшие вопросы можно на месте не только в единый день открытых дверей. Пациенты могут записаться на личный прием к главному врачу учреждения, написать письмо, позвонить по телефону, оставить обращение на официальном сайте учреждения или департамента здравоохранения Тюмени.

Кроме того, во всех поликлиниках имеется журнал замечаний и предложений, почта главного врача, информационный стенд, где указаны контактные телефоны руководителей.

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# здравоохранение

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