Более полутора сотен тюменцев обратились в поликлиники в день открытых дверей

| Фото: ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

167 обращений зарегистрировано в тюменских поликлиниках в день открытых дверей, который состоялся 30 августа. Горожане в течение всего дня могли позвонить по телефону горячей линии или непосредственно обратиться к главному врачу и его заместителям, сообщает департамент здравоохранения городской администрации.

Вопросы в основном касались организации медицинской помощи, доступности приема узких специалистов и получения направления на обследование в другие медицинские организации. Также пациенты обращались по поводу льготного лекарственного обеспечения, санаторно-курортного лечения. 87 человек выразили благодарность сотрудникам муниципальных учреждений здравоохранения.

Департамент здравоохранения города Тюмени напоминает, что оперативно решить возникшие вопросы можно на месте не только в единый день открытых дверей. Пациенты могут записаться на личный прием к главному врачу учреждения, написать письмо, позвонить по телефону, оставить обращение на официальном сайте учреждения или департамента здравоохранения Тюмени.

Кроме того, во всех поликлиниках имеется журнал замечаний и предложений, почта главного врача, информационный стенд, где указаны контактные телефоны руководителей.