5 сентября - события дня

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В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, малый зал заседаний) начнется заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.

В Тюмени в 10 часов по адресу ул. Республики, 31 начнется открытие центра армянской культуры в Тюменской области им. Месропа Маштоца.

В Тюмени в 11 часов в школе № 94 (пр. Солнечный, 24) начнутся репетиции флешмоба "Мы – одна семья" и марафона "Танцующий город".

В Тюмени в 11 часов 20 минут от здания правительства (ул. Володарского, 45) начнется пресс-тур для журналистов на предприятия - участники фестиваля "Мед и хлеб".

В Тюмени в 13 часов в конференц-зал "Европа" отеля "Евразия" (ул. Советская, 20) начнется круглый стол "Приемная кампания 2018 в Тюмени: какие профессии выбирают сегодняшние абитуриенты".

В Тюмени в 13 часов в инфопарке "Я люблю тебя. Тюменская область" начнется пресс-встреча, посвященная стратегии развития федерального проекта "Стальной характер" и итогам проекта "Здравый смысл".

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, малый зал заседаний) начнется заседание комитета по социальной политике.

В Тюмени в 15 часов в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется торжественное открытие фотовыставки "Репортаж" и церемония награждения победителей XVII конкурса репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова 2018".

В Тюмени в 19 часов в средней общеобразовательной школе № 9 (ул. Павлова, 8) начнутся занятия в рамках совместного проекта ГАУ Северного Зауралья и союза садоводов Тюменской области, ХМАО, ЯНАО "Школа садоводов".

Этот день в истории:

1189 - коронация Ричарда I Львиное Сердце.

1534 - завершилось первое плавание французского исследователя Жака Картье в Канаду.

1622 - на пути из Гаваны в Кадис затонул испанский галеон "Атоха" с 260 пассажирами на борту и золотом на 200 млн песо.

1568 - родился один из основателей утопического коммунизма Томмазо Кампанелла.

1817 - родился русский писатель Алексей Толстой, один из создателей Козьмы Пруткова.

1905 - завершилась русско-японская война 1904-1905 годов.

1914 - началось одно из крупнейших сражений Первой мировой войны - битва на Марне.

1941 - гитлеровские войска полностью захватили Эстонию.

1946 - на острове Занзибар родился Фредди Меркьюри - суперзвезда мировой рок-музыки, лидер группы Queen.

1997 - в Москве открылся гигантский памятник Петру I работы скульптора Зураба Церетели.

2000 - произведен успешный запуск ракеты-носителя "Протон".

2003 - скейтбордист Фернандес вписан в Книгу рекордов Гиннесса.