6 сентября - события дня

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В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, малый зал заседаний) начнется заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 15 часов на сайте ИА "Тюменская линия" начнется интернет-конференция депутата Тюменской областной думы Олега Чемезова "Депутатская деятельность Олега Чемезова".

В Тюмени в 19 часов в лицее №81 (ул. Шаимский проезд, 8А) начнется работу "Школа садоводов".

В п. Боровский в 13 часов в загородном клубе "Адмирал" начнется подведение итогов конкурса среди ветеранов "Цветы Тюменского района".

В Тюменской области на Свердловской магистрали пройдет акция "Безопасная железная дорога".

В Ишиме в 15 часов в пресс-центре ИА "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23) начнется пресс-конференция начальника МО МВД России "Ишимский" Виталия Бузунова "Реализация приказа МВД № 356 о выплатах за информацию о преступлениях".

Этот день в истории:

1522 – завершилась первая в мире морская кругосветная экспедиция.

1689 – заключен Нерчинский договор между Россией и Китаем.

1852 – в Манчестере открыта первая бесплатная библиотека Британии.

1870 – в Бискайском заливе затонул английский броненосец "Капитан", в результате чего погибли 483 человека.

1873 – Хивинское ханство признало зависимость от России.

1873 – создана Шотландская федерация футбола, одна из старейших в мире.

1918 – образован Реввоенсовет России во главе с Львом Троцким.

1920 – в Бухаре образована советская власть.

1928 – родился Евгений Светланов, дирижер, народный артист СССР, руководитель Государственного симфонического оркестра СССР и главный дирижер Большого театра.

1936 – в Советском Союзе учреждено почетное звание "Народный артист СССР".

1937 – родился поэт и сценарист Геннадий Шпаликов.

1941 – возле Ельни немецкие войска потерпели первое поражение со времени начала Великой Отечественной войны.

1954 – родился Александр Тарханов, футболист, игрок сборной СССР.

1955 – в Свердловске с должности мастера строительной организации начал свою трудовую деятельность Борис Ельцин.

1991 - Ленинграду возвращено историческое название Санкт-Петербург.