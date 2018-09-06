  • 6 сентября 20186.09.2018четверг
  • USD68,4628
    EUR79,1362
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер восточный

Экспортеры Тюменской области поедут с бизнес-миссией во Вьетнам

Экономика, 08:51 06 сентября 2018

Масштабную бизнес-миссию региональных предприятий во Вьетнам в рамках проекта "Экспортный марафон" организуют правительство Тюменской области, Центр поддержки экспорта и Торгово-промышленная палата области 7-11 октября, сообщает пресс-служба ТПП ТО.

"Деловая программа бизнес-миссии предполагает двусторонние встречи с представителями крупнейших государственных и частных вьетнамских компаний. Для участников будет организована биржа контактов, отраслевые круглые столы, презентационные мероприятия и выезд на предприятия", - отметила директор Центра вешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Воллерт.

Для тюменских компаний производителей нефтегазового оборудования запланированы встречи с такими вьетнамскими компаниями, как государственная компания КНГ "Петровьетнам", "Вьетсовпетро" (АО "Зарубежнефть"), СОК "Вьетгазпром", ОАО НК Роснефть (ТНК-Вьетнам), VRJ Petroleum Company, АО "Арктикморнефтегазразведка" и другими.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бизнес-миссия , Вьетнам , Торгово-промышленная палата

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:51 06.09.2018Экспортеры Тюменской области поедут с бизнес-миссией во Вьетнам
18:09 05.09.2018Тюменская область традиционно полностью обеспечит себя картофелем и другими овощами
17:49 05.09.2018ЛПХ Тюменской области стали больше производить и продавать мяса
16:43 05.09.2018На тюменских фермах не будет проблем с кормами