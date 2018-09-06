Экспортеры Тюменской области поедут с бизнес-миссией во Вьетнам

Масштабную бизнес-миссию региональных предприятий во Вьетнам в рамках проекта "Экспортный марафон" организуют правительство Тюменской области, Центр поддержки экспорта и Торгово-промышленная палата области 7-11 октября, сообщает пресс-служба ТПП ТО.

"Деловая программа бизнес-миссии предполагает двусторонние встречи с представителями крупнейших государственных и частных вьетнамских компаний. Для участников будет организована биржа контактов, отраслевые круглые столы, презентационные мероприятия и выезд на предприятия", - отметила директор Центра вешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Воллерт.

Для тюменских компаний производителей нефтегазового оборудования запланированы встречи с такими вьетнамскими компаниями, как государственная компания КНГ "Петровьетнам", "Вьетсовпетро" (АО "Зарубежнефть"), СОК "Вьетгазпром", ОАО НК Роснефть (ТНК-Вьетнам), VRJ Petroleum Company, АО "Арктикморнефтегазразведка" и другими.