Около ста тысяч книг представлено на международной выставке в Москве

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Около 100 тыс. книг представлены на 31-я Московской международной книжной ярмарке в 75 павильоне ВДНХ в Москве, которая открылась 5 сентября, сообщает Министерство культуры РФ.

В ярмарке принимают участие 300 издательств из 25 стран мира. Всего ими будет представлено около 100 тыс. книг всех жанров и направлений. Посетители смогут познакомиться с литературой Китая, Индии, Германии, Греции, Венгрии, Сербии, Польши и разных регионов России.

Детская литература стала основной темой выставки в 2018 году. На ярмарке впервые появилась специальная для нее площадка. Она занимает все пространство зала "С", где пройдет более 100 мероприятий для юных читателей.

Выставочный павильон поделен на тематические площадки — "Книги в городе", "Первый микрофон", "Литературная гостиная" и "Детская сцена". На них будут проходить презентации и встречи с писателями. В один из дней выставки новую книгу представит один из самых популярных российских писателей-фантастов Сергей Лукьяненко.

Программа вставки здесь. Она завершит работу 9 сентября.