7 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов в администрации Тюменского района (ул. Московский тракт, 115, 1 этаж, большой зал) начнется День молодежного самоуправления в Тюменском районе.

В Тюмени в 10 часов по адресу ул. Некрасова, 11 начнется добровольческая акция "Память города".

В Тюмени в 14 часов в атлетическом клубе "Антей" (ул. Николая Зелинского, 3) начнется детский форум "Выбери спорт! Выбери здоровье! Выбери жизнь!".

В Тюмени в 17 часов 30 минут в областной научной библиотеке им. Менделеева начнется онлайн-встреча с французским писателем Бернаром Вербером.

В Тюмени пройдет первенство Уральского федерального округа по каратэ.

В Тюмени пройдет первенство Уральского Федерального округа по дзюдо (юноши, девушки до 18 лет).

В Тюменской области на Свердловской магистрали пройдет акция "Безопасная железная дорога".

Этот день в истории:

1630 - поселение Тримонтейн переименовано в Бостон и провозглашено столицей Массачусетса.

1664 - англичане захватили голландский город Новый Амстердам (Нью-Йорк).

1676 - русские войска разбили турецко-татарскую армию под Бушином (Украина).

1812 - состоялось Бородинское сражение.

1870 - родился русский писатель Александр Куприн.

1917 - начался Корниловский мятеж.

1949 - родилась знаменитая американская певица Глория Гейнор.

1956 - умер Отто Шмидт, самый знаменитый советский полярник.

2001 - скончался известный российский театральный режиссер, народный артист СССР Андрей Гончаров.