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Тюменским школьникам подарили выходной в пятницу

Общество, 17:30 06 сентября 2018

пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Тюменские школьники не будут учиться в пятницу, 7 сентября. Об этом сообщает "Комсомольская правда – Тюмень" со ссылкой на городской департамент образования.

В ведомстве отмечают, что детям после длительных летних каникул нужно немного облегчить учебную неделю.

- Первые дни нового учебного года являются адаптационными, особенно для младших школьников. В субботу, 1 сентября, во всех школах города прошли торжественные линейки и открытые уроки, посвященные истории России, родного края и нашим знаменитым землякам. 7 сентября, с целью успешной адаптации детей, день пройдет в неформальной обстановке. У школьников будет возможность выехать на природу, посетить театры и музеи, весело провести время как в школьном коллективе, так и в кругу семьи, - прокомментировали в департаменте.

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