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Праздник трезвости пройдет в Тюмени на Цветном бульваре

Общество, 18:05 07 сентября 2018

ИА "Тюменская Линия" | Фото: ИА "Тюменская Линия"

Областной праздник "Трезвая семья – счастливая семья" состоится в Тюмени 8 сентября на Цветном бульваре. Инициативу проведения праздника трезвости взяло на себя Церковно-общественное движение "Общее дело", которое действует с 2012 года.

С 12 часов горожан и гостей областной столицы ждут выступления творческих коллективов, школы современного танца, квест "формула успеха", интерактивная площадка "Сделай правильный выбор", полевая кухня и многое другое.

Желающие могут поучаствовать в викторинах и конкурсах, а также проконсультироваться у врача-нарколога и установить свой ВИЧ-статус.

Тюменцам также предложат принять участие профилактическом опросе о вреде потребления алкоголя. По итогам опроса будут сформулированы темы для будущего конкурса плакатов, в котором примут участие волонтеры областного профилактического движения.

Всероссийский день трезвости пройдет также во всех муниципальных образованиях Тюменской области в рамках регионального профилактического марафона "Тюменская область – территория здорового образа жизни!"

Напомним, Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября. Первый День трезвости был проведен в России по инициативе служителей Православной Церкви в 1913 году. В этот день в стране закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. Каждый желающий мог дать обет трезвости, который благословлялся священником.

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# день трезвости , Цветной бульвар

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