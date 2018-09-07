8 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) начнется первенство Уральского федерального округа по дзюдо.

В Тюмени в 11 часов на набережной начнется тематический костюмированный велопарад "Леди на велосипеде".

В Тюмени в 12 часов на Цветном бульваре начнется областной праздник трезвости "Трезвая семья – счастливая семья".

В Тюмени в 12 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется ежегодный городской фестиваль IGOLKAmarket.

В Тюмени в 14 часов в торговом центре "Сити Молл" начнутся масштабные учения по отработке навыков спасения пострадавших.

В Тюмени в 15 часов в школе перспективных исследований ТюмГУ (ул. 8 марта, 2, корпус 1) начнется открытие городского интеллектуального пространства.

В Тюмени в 15 часов по адресу ул. Республики, 159 начнется чемпионат Тюменской области по квизу.

В Тюменской области на Свердловской магистрали пройдет акция "Безопасная железная дорога".

Этот день в истории:

1380 - состоялась Куликовская битва.

1514 - литовцы разбили русские войска под Оршей.

1791 - в парижском Лувре художники впервые выставили на обозрение свои картины.

1811 - умер русский архитектор Андреян Захаров.

1812 - родилась Наталья Гончарова (Пушкина).

1855 - в результате затяжного штурма французские войска заняли ключевую точку обороны Севастополя - Малахов курган.

1914 - в воздушном бою с немцами, впервые применив воздушный таран, погиб русский летчик Петр Нестеров.

1941 - началась 900-дневная осада Ленинграда.

1993 - Белоруссия и Россия договорились о сохранении единого денежного пространства.