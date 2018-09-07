8 сентября - события дня
В Тюмени в 10 часов в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) начнется первенство Уральского федерального округа по дзюдо.
В Тюмени в 11 часов на набережной начнется тематический костюмированный велопарад "Леди на велосипеде".
В Тюмени в 12 часов на Цветном бульваре начнется областной праздник трезвости "Трезвая семья – счастливая семья".
В Тюмени в 12 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется ежегодный городской фестиваль IGOLKAmarket.
В Тюмени в 14 часов в торговом центре "Сити Молл" начнутся масштабные учения по отработке навыков спасения пострадавших.
В Тюмени в 15 часов в школе перспективных исследований ТюмГУ (ул. 8 марта, 2, корпус 1) начнется открытие городского интеллектуального пространства.
В Тюмени в 15 часов по адресу ул. Республики, 159 начнется чемпионат Тюменской области по квизу.
В Тюменской области на Свердловской магистрали пройдет акция "Безопасная железная дорога".
Этот день в истории:
1380 - состоялась Куликовская битва.
1514 - литовцы разбили русские войска под Оршей.
1791 - в парижском Лувре художники впервые выставили на обозрение свои картины.
1811 - умер русский архитектор Андреян Захаров.
1812 - родилась Наталья Гончарова (Пушкина).
1855 - в результате затяжного штурма французские войска заняли ключевую точку обороны Севастополя - Малахов курган.
1914 - в воздушном бою с немцами, впервые применив воздушный таран, погиб русский летчик Петр Нестеров.
1941 - началась 900-дневная осада Ленинграда.
1993 - Белоруссия и Россия договорились о сохранении единого денежного пространства.