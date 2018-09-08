9 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области в 8 часов начнется единый день голосования.

В Тюмени в 9 часов на площадках фестиваля "Тюменская осень" начнется первый этап областного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

В Тюмени в 9 часов на площадках фестиваля "Тюменская осень" начнутся гастрономический фестиваль "Мед и хлеб", продовольственная ярмарка "Покупаем тюменское".

В Тюмени в 10 часов на площади 400-летия Тюмени начнется марафон оркестров.

В Тюмени в 12 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется ежегодный дизайн-маркет IGOLKAmarket.

В Тюмени в 12 часов на Воронинских горках начнется проект "Лето равных возможностей: инклюзивные соревнования по езде на роликах "Ролики мечты".

В Тюмени в центре "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) начнется первенство Уральского федерального округа по дзюдо.

Этот день в истории:

1756 - указом Елизаветы в России учрежден первый публичный театр.

1815 - в Париже состоялся торжественный парад русских войск.

1885 - Россия и Англия заключили соглашение об установлении русско-афганской границы.

1918 - журналист и историк Чарльз Репингтон первым назвал текущую войну Первой мировой.

1919 - заключен Сен-Жерменский мирный договор между побежденной Австрией и Антантой.

1939 - Канада объявила войну Германии.

1944 - в Москве подписано перемирие между СССР и Финляндией.

1948 - после вывода советских войск из Северной Кореи провозглашена Корейская Народно-Демократическая Республика.

1965 - Тибет становится автономной областью Китая.

1991 - Таджикистан провозгласил независимость.