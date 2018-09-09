10 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в консультативно-диагностическом центре "Эндос" (ул. Мельникайте, 117) начнет работу диамобиль ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" для обследования пациентов с сахарным диабетом.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция председателя избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина "Предварительные итоги единого дня голосования в Тюменской области".

В Тюмени в 12 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Психическое здоровье: надо быть внимательным к близким людям". Спикеры: главный внештатный психиатр Тюменской области, главный врач Областной клинической психиатрической больницы Евгений Родяшин, главный внештатный детский психиатр Тюменской области Марина Фомушкина.

В Тюмени в 12 часов на набережной начнется массовый забег в честь 88-летия Тюменского госуниверситета.

В Тюмени в 12 часов по адресу: ул. Дамбовская, 65 начнется торжественное открытие первого диализного центра в России, построенного по инициативе больных.

В Тюмени в 13 часов 25 минут в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165А) начнется показ театрализованной постановки с элементами социодрамы под названием "Твой выбор, или какова цена дружбы?".

В Тюменской области на Свердловской магистрали пройдет акция "Безопасная железная дорога".

Этот день в истории:

1588 - английский мореплаватель Томас Кавендиш завершил третью успешную кругосветную экспедицию.

1654 - русские войска отбили у поляков Смоленск.

1721 - победой России закончилась Северная война.

1725 - Екатерина I учредила орден Александра Невского.

1756 - указом Елизаветы в России учрежден первый публичный театр.

1872 - родился Владимир Арсеньев, путешественник, этнограф, натуралист, исследователь Дальнего Востока.

1941 - завершилось Смоленское сражение - первое, в котором гитлеровская армия не смогла одержать победу.

1943 - советские войска освободили Новороссийский порт и часть города.

1964 - родился основатель и лидер рок-группы "Гражданская оборона" Егор Летов.

1972 - на мюнхенской Олимпиаде сборная СССР по баскетболу сенсационно выиграла у сборной США и стала олимпийским чемпионом.

2001 - биологи из университета Пенсильвании впервые обнаружили ген защиты от тяжелых металлов, таких как мышьяк, ртуть, кадмий.

2003 - астрономы услышали черную дыру.