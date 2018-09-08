Будущий педиатр претендует на звание "Мисс студенчество России"

Архивное фото конкурса "Мисс ТюмГМУ - 2018": | Фото: tyumsmu.ru Архивное фото конкурса "Мисс ТюмГМУ - 2018": | Фото: tyumsmu.ru

Студентка третьего курса Тюменского государственного медицинского университета Яна Балуева поборется за звание "Мисс студенчество России". В финале примут участие 65 девушек из 50 вузов.

Как говорит сама Яна, начиная с августа она активно готовится к финалу конкурса. За это время она успела стать участником акции, посвященной дню Российского флага, снять видео про свою малую Родину и познакомиться со многими участниками с разных регионов.

"Я безумно счастлива, что являюсь участником конкурса и дорожу каждый минутой подготовки к финалу", - рассказала девушка.

Финал конкурса пройдет с 24 по 29 сентября в Севастополе, пишет "Тюменская область сегодня".