Четыре успешные бизнес-леди стали "народными экспертами" конкурса "Тюменская марка"

Список "народных экспертов" конкурса малого и среднего предпринимательства "Тюменская марка-2018" пополнился прекрасными бизнес-леди.

Как рассказали в пресс-службе Торгово-промышленной палаты Тюменской области, в состав народного жюри вошли: управляющий директор по развитию бизнеса Тюменского филиала ПАО АКБ "Связь-Банк" Ирина Дубчак, генеральный директор фитнес-центра Fitberri Наталья Проскурякова, директор рынка "Михайловский" Татьяна Киселева, директор компании Black lady & Golden Wings Людмила Рядинская.

"Несмотря на то, что я руковожу успешным бизнесом, каждый день – я потребитель продукции: иду в магазины за покупками, в салоны бытовых услуг, обращаюсь в строительные организации, с интересом слежу за развитием молодежного бизнеса в Тюмени. Мне небезразлично развитие экономики города и улучшение его бизнес-среды. Поэтому увидеть новые компании в сфере малого и среднего предпринимательства, их производства важно и интересно. Конкурс "Тюменская марка" предоставляет такую возможность", - прокомментировала свое решение директор компании Black lady & Golden Wings Людмила Рядинская.

Директор рынка "Михайловский" Татьяна Киселева отметила важность "народного выбора": "Именно голосование жителей за какое-либо предприятие является лучшей рекламой и признанием профессионализма всего коллектива".

Регистрация участников и "народных экспертов" конкурса "Тюменская марка" завершается 7 сентября. На сегодня заявки подали около 500 жителей области и 100 компаний. После отбора останется 240 "народных экспертов", которые смогут выезжать на лучшие предприятия Тюмени, оценивать их производство и выбирать победителей конкурса "Тюменская марка". Масштабная выставка состоится 26-27 октября в спорткомплексе "Центральный".