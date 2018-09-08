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Завод "Профмодуль" увеличил прочность металлических изделий

Экономика, 20:32 08 сентября 2018

www.profmodul.ru

Тюменское оборудование, поставляемое на северные нефтегазовые месторождения, станет еще надежнее. Завод "Профмодуль" продолжает модернизацию производства.

На предприятии установили термопечи. По словам немецкого партнера завода Клауса Шольца после термообработки прочность металлических изделий вырастет в три-четыре раза.

"Это высокоточные программные печи. Программа прописывается оператором, закладываются детали. По времени от часа до пяти детали греются. Потом идет закалка деталей. В условиях Севера, на месторождении, это просто необходимо. Там, где стоит буровая, агрессивная среда разъедает железо. После закалки снижается риск аварий на производстве".

Термопечи отечественного изготовления. По мнению специалистов завода, они ни в чем не уступают импортным аналогам.

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