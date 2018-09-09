Фоторепортаж дня

Это воскресенье, 9 сентября, было богатым на фестивали, праздники, спортивные состязания.

Концертная программа стартовала в 10 часов в областном центре в рамках традиционного фестиваля "Тюменская осень" - более 100 лучших музыкальных коллективов и солистов выступили для горожан на фестивальных площадках.

Фестиваль "Мед и хлеб" порадовал горожан вкусной выпечкой и качественной продукцией с пасек.

На площадках областной столицы развернулись торговые ярмарки "Покупаем тюменское".

Также, 9 сентября - единый день для голосования - тюменцы выбирали депутатов местного представительного органа власти, и вместе с жителями всей Тюменской области, включая округа - губернатора Тюменской области.

О том, как прошел этот день - в нашей фотохронике: