Фоторепортаж дня
Это воскресенье, 9 сентября, было богатым на фестивали, праздники, спортивные состязания.
Концертная программа стартовала в 10 часов в областном центре в рамках традиционного фестиваля "Тюменская осень" - более 100 лучших музыкальных коллективов и солистов выступили для горожан на фестивальных площадках.
Фестиваль "Мед и хлеб" порадовал горожан вкусной выпечкой и качественной продукцией с пасек.
На площадках областной столицы развернулись торговые ярмарки "Покупаем тюменское".
Также, 9 сентября - единый день для голосования - тюменцы выбирали депутатов местного представительного органа власти, и вместе с жителями всей Тюменской области, включая округа - губернатора Тюменской области.
О том, как прошел этот день - в нашей фотохронике: