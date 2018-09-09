Степан Киричук: в случае победы на выборах войду во фракцию "Единая Россия"

| Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Кандидат в депутаты в Тюменскую городскую думу седьмого созыва Степан Киричук, участвующий в выборах как самовыдвиженец, заявил, что в случае победы войдет во фракцию "Единая Россия", сообщает пресс-служба тюменского регионального отделения партии.

"Я буду рад, если партия одобрит мое решение. Я давно состою в "Единой России", и могу с уверенностью сказать, что это партия реальных дел. В моем избирательном округе необходимо строить новую школу, детский сад, благоустроить зону отдыха. Это и есть реальные дела, которых ждут от власти жители", - отметил он.

Напомним, Степан Киричук до марта 2005 года был мэром Тюмени, затем работал членом Совета Федерации от правительства Тюменской области.