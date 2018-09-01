Погоду в Тюмени будет определять антициклон

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прохладная, но преимущественно солнечная погода ожидает тюменцев в ближайшую неделю с 10 по 16 сентября.

Как сообщает центр Фобос, в эти дни регион окажется в области антициклона, так что в течение рабочей недели здесь вероятность осадков невелика. В начале недели температурный режим довольно прохладный – после полудня от плюс 11 до плюс 16, но постепенно воздух прогреется, и показания термометров повысятся до 20 градусов тепла.

В Тюмени 10 сентября будет солнечно и до 11 градусов тепла. 11 сентября будет пасмурным днем, днем воздух прогреется до 12 градусов.

С середины недели температура воздуха начнет повышаться. 12, 13 и 14 сентября ожидается до 18 градусов тепла.

15 и 16 сентября возможны небольшие дожди, днем будет до плюс 15 градусов.

Любовь Голышева