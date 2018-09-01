11 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в ОКБ№2 (ул. Мельникайте, 75) начнется конференция "Целенаправленная высокоточная эмболизация. Результативность. Безопасность".

В Тюмени в 9 часов 30 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 321) начнется заседание постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам.

В Тюмени в 10 часов в правительстве области (ул. Володарского, 45, 4 этаж, зал пресс-конференций) начнется защита проектов грантового конкурса от департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, 5 этаж, малый зал) начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, 5 этаж, малый зал) начнется заседание комитета по экономической политике и природопользованию.

В Тюменской области на Свердловской магистрали пройдет акция "Безопасная железная дорога".

Этот день в истории:

1762 – вернувшийся из ссылки Александр Бестужев-Рюмин провозглашен канцлером России.

1862 – родился американский писатель О. Генри (Уильям Сидни Портер).

1894 – родился Александр Довженко, сценарист и режиссер.

1900 – родился Семен Лавочкин, советский авиаконструктор.

1918 – декретом Совнаркома в Советской России введена метрическая система мер и весов.

1935 – родился Герман Титов, советский космонавт №2. Он впервые провел в космосе более суток.

1994 – спортивный самолет "Сессна" врезался в Белый дом.

1998 – министром внутренних дел России назначен Сергей Степашин.

2001 – произошел крупнейший в истории человечества террористический акт. Два захваченных арабскими террористами пассажирских самолета врезались в обе башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, затем такой же самолет атаковал Пентагон, четвертый лайнер был сбит над Питтсбургом.