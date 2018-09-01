11 сентября - события дня
В Тюмени в 9 часов в ОКБ№2 (ул. Мельникайте, 75) начнется конференция "Целенаправленная высокоточная эмболизация. Результативность. Безопасность".
В Тюмени в 9 часов 30 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 321) начнется заседание постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам.
В Тюмени в 10 часов в правительстве области (ул. Володарского, 45, 4 этаж, зал пресс-конференций) начнется защита проектов грантового конкурса от департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.
В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, 5 этаж, малый зал) начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, 5 этаж, малый зал) начнется заседание комитета по экономической политике и природопользованию.
В Тюменской области на Свердловской магистрали пройдет акция "Безопасная железная дорога".
Этот день в истории:
1762 – вернувшийся из ссылки Александр Бестужев-Рюмин провозглашен канцлером России.
1862 – родился американский писатель О. Генри (Уильям Сидни Портер).
1894 – родился Александр Довженко, сценарист и режиссер.
1900 – родился Семен Лавочкин, советский авиаконструктор.
1918 – декретом Совнаркома в Советской России введена метрическая система мер и весов.
1935 – родился Герман Титов, советский космонавт №2. Он впервые провел в космосе более суток.
1994 – спортивный самолет "Сессна" врезался в Белый дом.
1998 – министром внутренних дел России назначен Сергей Степашин.
2001 – произошел крупнейший в истории человечества террористический акт. Два захваченных арабскими террористами пассажирских самолета врезались в обе башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, затем такой же самолет атаковал Пентагон, четвертый лайнер был сбит над Питтсбургом.