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ТюмГУ поднялся в международном рейтинге RUR

Общество, 15:05 11 сентября 2018

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Положительную динамику роста репутации ТюмГУ зафиксировал международный репутационный рейтинг университетов Round University Ranking (RUR) 2018 года, который позволяет оценить репутации вузов на мировой образовательной арене, сообщает вуз.

ТюмГУ занял 698 позицию, что на 59 пунктов выше, чем в 2017 году. Тогда университет был впервые ранжирован агентством на 717 позиции общего мирового рейтинга (World University Ranking).

В престижный репутационный рейтинг вошли 70 российских вузов. Среди них ТюмГУ на 45 месте. Во всем мире был проанализирован 761 университет.

Рейтинг репутации RUR основан на двух показателях, взятых из общей методологии ранжирования: академической репутации и исследовательской репутации.

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