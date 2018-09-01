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На тюменском мосту опрокинулась и вспыхнула "Газель"

Происшествия, 15:38 11 сентября 2018

из архива ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: из архива ГУ МЧС России по Тюменской области

Автомобиль "Газель" перевернулся и загорелся на мосту Стрела в Тюмени. Как сообщили в областном МЧС, дорожное происшествие произошло в 12 часов 30 минут.

"В районе улицы Волгоградская на путепроводе перевернулся и загорелся грузовой автомобиль, - рассказали в пресс-службе ведомства. - В ликвидации происшествия принимали шесть человек личного состава и две единицы спецтехники".

Обошлось без пострадавших, причины случившегося выясняются.

Николай Ступников

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