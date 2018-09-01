12 сентября - события дня

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В Тюмени в 9 часов на базе отдыха "Боровое" (20 км Объездной дороги на Омск) начнется региональный конкурс профессионального мастерства "Лучшее лесничество", приуроченный к празднованию Дня работников леса.

В Тюмени в 9 часов 30 минут в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Исполнение исполнительных документов по защите прав детей в регионе".

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная новому сезону в Тюменском концертно-театральном объединении.

В Тюмени в 11 часов 30 минут около "Диамобиля" на территории ОКБ № 1 (ул. Котовского, 55) начнется пресс-подход, посвященный приезду "Диамобиля" в Тюменскую область.

В Тюмени в 12 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Экологическая акция "Генеральная уборка страны" в Тюменской области".

В Тюмени в 12 часов по адресу ул. Дамбовская, 65 начнется официальное открытие медицинского центра гемодиализа.

В Тюмени в 17 часов по адресу ул. Сакко, 30, корпус 1 начнется встреча с гражданами, заинтересованными в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.

В Тюмени в 18 часов в студенческом центре ТюмГУ (ул. Красина, 19) начнется юмористический студенческий баттл на научные темы "PachaKucha".

В Тюмени пройдет открытая образовательная программа грантового конкурса "Моя идея" "Как организовать событие. 28 000 человек за 2 дня".

В Тюмени на базе центра "Красная гвоздика" пройдет международная конференция "Медико-социальная помощь лицам с выраженными нарушениями функций организма".

Этот день в истории:

1504 - Христофор Колумб в ходе четвертого, последнего, плавания отправился из Америки в Испанию.

1683 - под Веной соединенная польско-австрийская армия нанесла сокрушительное поражение туркам. Этим сражением был положен конец завоеваниям Османской империи в Европе.

1699 - впервые русское судно под трехцветным флагом прибыло за границу (в Константинополь).

1933 - родилась Татьяна Доронина, актриса театра и кино.

1944 - родился руководитель ансамбля "Виртуозы Москвы", гениальный скрипач и дирижер Владимир Спиваков.

1949 - родилась Ирина Роднина, многократная чемпионка мира и Олимпийских игр по фигурному катанию.

1992 - в космос полетела первая супружеская пара, первая темнокожая женщина и первый японский астронавт.