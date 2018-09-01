13 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в областном избиркоме (ул. Володарского, 49) состоится заседание облизбиркома, на котором будет вручено удостоверение губернатора Тюменской области.

В Тюмени в 12 часов в правительстве области (ул. Володарского, 45, малый зал) начнется пресс-конференция врио губернатора Тюменской области Александра Моора.

В Тюмени в 12 часов 10 минут в МТЦ "Космос" начнется выставка тюменских художников и дизайнеров "ОТЛИЧНО".

В Тюмени в 14 часов 30 минут в инфопарке "Я люблю Тюменскую область" на Цветном бульваре начнется пресс-конференция по итогам трудового семестра студенческого отряда Тюменской области.

В Тюмени пройдет первый диктант по информационным технологиям.

В Тюмени в конноспортивном клубе "Олимпия" пройдет открытый областной турнир по конному спорту (конкур, выездка).

В Тюмени пройдет открытая лекция образовательной программы грантового конкурса "Моя идея" "У вас есть проект. Давайте о нем расскажем!"

В Тюмени в управлении Росреестра с 11 до 12 часов пройдет прямая линия по телефону 8 (3452) 25-75-37.

В Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23) начнется пресс-конференция "Вакцинация от гриппа и прогнозы на новый эпидсезон".

Этот день в истории:

1741 – в России издан указ об ограничении рабочего дня на фабриках 15 часами.

1745 – издан первый географический "Атлас Российский".

1762 – в Москве состоялась коронация Екатерины II.

1812 – Михаил Кутузов созвал военный совет в подмосковной деревушке Фили для обсуждения со своими генералами вопроса о судьбе Москвы.

1866 – в Москве основана консерватория, которая теперь носит имя Петра Чайковского.

1923 – родилась Зоя Космодемьянская, партизанка, Герой Советского Союза.

1942 – гитлеровские войска вошли в Сталинград. Начались оборонительные бои в городе.

1951 – родился Александр Розенбаум.

1959 – советская автоматическая станция "Луна-2" впервые в мировой истории совершила посадку на Луне.