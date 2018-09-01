Тюменские автоинспекторы проконтролируют сельских мотоциклистов

Профилактические мероприятия "Мотоциклист" в районах крупных населенных пунктов, расположенных в окрестностях Тюмени вдоль федеральной автодороги Тюмень - Омск, проводят сотрудники полка ДПС ГИБДД.

Инспекторы мотовзвода ДПС патрулируют сельские поселения и выявляют нарушения Правил дорожного движения. Это позволяет повысить дорожную дисциплину среди сельских жителей, которые часто имеют мототранспорт, не зарегистрированный в установленном порядке, с техническим состоянием, не отвечающим нормам безопасности.

С начала года автоинспекторы выявили 40 водителей, управляющих мототранспортом в состоянии опьянения, привлекли к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения более 250 водителей мототранспорта: из них 44 – за отсутствие водительского удостоверения соответствующей категории, 62 – за отсутствие полиса ОСАГО, 16 – за управление транспортом не зарегистрированным в установленном порядке, 23 – за езду без документов.

В ближайшее время рейдовые мероприятия пройдут в населенных пунктах, расположенных вдоль автодорог Тюмень - Ханты-Манскийск, Екатеринбург - Тюмень, Курган - Тюмень и Тюмень - Салаирка.

В текущем году на дорогах области по вине водителей мототехники произошло 89 дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек погибли, 96 получили травмы.