Два новых вида мха обнаружены на территории Ямала

| Фото: fonwall.ru | Фото: fonwall.ru

Два новых вида мха - сфагнум остроконечный и кампилидиум Соммерфельта - определили ученые для территории Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает ТюмГУ.

Сборы мхов проводились во время инженерно-экологических изысканий на территориях 10 месторождений углеводородного сырья: Находкинском, Юрхаровском, Песцовом, Тазовском, Уренгойском, Яро-Яхинском, Губкинском, Ен-Яхинском, Еты-Пуровском, Вынгаяхинском, расположенных в трех природных подзонах.

"По результатам обработки гербария составлен список, включивший 101 вид мха. В том числе для южной тундры мы определили 70 видов, лесотундры – 51, северной тайги – 46. Отмечены новые виды для каждой подзоны и новые местонахождения 8 видов, известных для территории округа по единичным находкам", – сообщила доцент кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры ТюмГУ Ольга Воронова.

Ученые подчеркивают, что мхи уникальны прежде всего тем, что могут произрастать даже в экстремальных условиях обитания. Моховой покров способен накапливать и удерживать радиоактивные вещества, а также предохранять почву от эрозии. Полученные результаты могут служить основой долгосрочного мониторинга флоры мхов на территориях месторождений углеводородного сырья и стать составной частью для разработки комплекса природоохранных мероприятий.