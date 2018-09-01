14 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Проведение VI Европейской недели ранней диагностики рака головы и шеи в Тюменской области".

В Тюмени в 11 часов в администрации города (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется подведение итогов городского экологического конкурса "Зеленые дворы – зеленый город".

В Тюмени в 12 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется внеочередное заседание Тюменской областной думы.

В Тюмени в 18 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется открытый кинопросмотр фильма "Она" совместно с тюменским читательским клубом "Другой разговор".

В Тюмени в 19 часов в Тюменском молодежном театре "Ангажемент" начнется открытие юбилейного 25 сезона.

В Тюмени состоится церемония вступления в должность губернатора Тюменской области.

В Тюмени на базе отдыха "Олимпийская Ребячка" (42 км Ирбитского тракта) пройдут мастер-классы в рамках работы Слета успешных предпринимателей.

В Тюмени стартует проект Тюменского театра кукол "Театр на колесах".

В Тюмени пройдет торжественное открытие трудового семестра Межрегионального студенческого сельскохозяйственного отряда "Северного Зауралья".

В Тюмени в филармонии стартует ярмарка абонементов.

Этот день в истории:

1492 – на Руси принята система летоисчисления, действовавшая до 1700 года.

1509 – землетрясением уничтожена значительная часть Константинополя.

1522 – по договору, подписанному в Москве, поляки признали Смоленск за Россией.

1741 – после 23 дней беспрерывной работы немецкий композитор Георг Гендель завершил ораторию "Мессия".

1769 – родился немецкий естествоиспытатель Александр Гумбольдт, основатель науки "География растений".

1812 - армия Наполеона вступила в Москву.

1847 – родился Павел Яблочков, изобретатель, электротехник.

1902 – родился Николай Камов, советский конструктор вертолетов.

1932 – родился Игорь Кириллов, знаменитый советский диктор телевидения, ведущий главной новостной программы СССР – "Время".

1960 – в Багдаде создана организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК).