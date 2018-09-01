Бабье лето радует тюменцев теплом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Теплая осенняя погода ожидает жителей Тюмени в ближайшие выходные 15 и 16 сентября. В эти дни дневная температура воздуха будет достигать 18 градусов тепла, в ночные часы столбики термометров будут опускаться до плюс 7 градусов.

По данным центра Фобос, 14 сентября в областной столице ожидается до 15 градусов тепла и переменная облачность, западный ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду. В ночь на субботу возможен кратковременный дождь.

15 сентября ветер стихнет, днем синоптики прогнозируют до 16 градусов тепла.

Еще теплее будет 16 сентября. В воскресный день ожидается солнечная погода и до плюс 18 градусов.

Теплым и солнечным будет начало следующей недели. 17 сентября воздух прогреется до 19 градусов тепла, а 18 сентября – до плюс 20 .

Любовь Голышева