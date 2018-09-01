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Двух наркоторговцев в Тюмени ждет суд

Происшествия, 16:21 14 сентября 2018

Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

Участников преступной группы будут судить в Тюмени за покушение на сбыт 800 граммов наркотических средств, сообщает областная прокуратура.

Для фасовки и хранения наркотиков они использовали арендованный гараж в кооперативе на ул. Народной.

По версии следствия, в июне 2017 года житель Тюмени и уроженец Молдовы стали распространять в областном центре наркотические вещества. Тюменец приобретал большие партии синтетических наркотиков, которые они фасовали на более мелкие и через систему тайников сбывали наркоманам.

О их бизнесе стало известно сотрудникам полиции. За криминальным дуэтом установили наблюдение, и в ночь с 19 на 20 декабря 2017 года оперативники задержали уроженца Молдовы.

Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

При нем было обнаружено и изъято около трех граммов "синтетики". При обыске в арендованном гараже задержанного полицейские нашли около 800 граммов различного синтетического наркотика, часть из которого уже была расфасована. На следующий день был задержан второй участник преступной группы.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд Тюмени.

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# наркотики , суд , уголовное дело

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